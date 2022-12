Die Eisbären Berlin haben ihre Misserfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Sonntagnachmittag verlor der amtierende Meister bei den Löwen Frankfurt unglücklich mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung und kassierte damit bereits die dritte Niederlage hintereinander. Giovanni Fiore erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die einen möglichen Erfolg in den Schlusssekunden noch aus der Hand gaben.