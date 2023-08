Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Am Sonntag siegten die Hauptstädter bei ihrem Kooperationspartner Lausitzer Füchse mit 5:1 (1:0, 4:1, 0:0). Yannick Veilleux, Marcel Noebels, Tobias Eder, Zach Boychuk und Michael Bartuli sorgten mit ihren Treffern für den ungefährdeten Erfolg des DEL-Rekordmeisters beim Zweitligisten.

Die Berliner, bei denen zehn Neuzugänge in der Aufstellung standen, benötigten vor 2732 Zuschauern in der Eisarena Weißwasser einige Minuten, bis sie offensiv gefährlich wurden. Nach dem Führungstreffer von Veilleux bestimmten sie allerdings die Begegnung und erspielten sich weitere gute Gelegenheiten. Kurz vor der ersten Drittelpause tauchten aber auch die Lausitzer ein paar Mal gefährlich vor dem Tor der Eisbären auf.

Nach dem Wiederbeginn spielten die Hauptstädter ihre individuellen und spielerischen Qualitäten aus und bauten ihren Vorsprung durch Treffer von Noebels, Eder und Boychuk aus. Kristian Blumenschein konnte für die Gastgeber im Powerplay verkürzen, ehe Bartuli das fünfte Tor der Berliner erzielte. Im Schlussabschnitt hatten beide Teams einige Chancen, am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

Zum nächsten Testspiel empfangen die Hauptstädter am kommenden Sonntag den tschechischen Spitzenclub Sparta Prag in der Arena am Ostbahnhof. Die DEL-Saison beginnt für die Eisbären am 15. September mit einem Heimspiel gegen den Vizemeister ERC Ingolstadt.

