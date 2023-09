Eine Woche vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga haben die Eisbären Berlin ihr erstes Spiel bei einem Testturnier in Bremerhaven gewonnen. Gegen den Gastgeber Fischtown Pinguins setzte sich der Hauptstadtclub am Freitagabend mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) durch. Ty Ronning (18. Minute), Patrice Cormier (29.) und Leo Pföderl (56.) erzielten die Tore für die Eisbären.