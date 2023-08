Die Eisbären Berlin haben in der Vorbereitung auf die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten Dämpfer erhalten. Am Sonntagnachmittag verloren die Hauptstädter ein Testspiel gegen Sparta Prag 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Tore von Marco Nowak, Kai Wissmann und Frederik Tiffels reichten dem DEL-Rekordmeister nicht, um die knappe Niederlage gegen den tschechischen Spitzenclub zu verhindern. Zum Auftakt der Vorbereitung hatten die Berliner vor einer Woche mit 5:1 bei den Lausitzer Füchsen gewonnen.

Die 9877 Zuschauer, die sich zur offiziellen Saisoneröffnungsfeier der Eisbären in der Arena am Ostbahnhof eingefunden hatten, sahen von Beginn an ein schnelles, abwechslungsreiches Spiel. Treffsicherer waren zunächst die Hausherren: Nowak sorgte für die Führung, der neue Mannschaftskapitän Wissmann erhöhte nach einer sehenswerten Kombination. Doch kurz vor der ersten Pause konnten die Gäste durch ein Tor von Pavel Kousal verkürzen.

Im zweiten Drittel wurden die Tschechen zunehmend dominanter und drehten das Ergebnis zu ihren Gunsten: Jan Buchtele schloss einen Konter erfolgreich ab, Josh Kestner traf im Powerplay. Weil Tiffels im Schlussabschnitt für die Berliner ausglich, ging es in die Verlängerung. Diese blieb torlos, im Penaltyschießen sorgte Roman Horák für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

