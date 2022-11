Im DEL-Klassiker gegen die Adler Mannheim beweist der kriselnde Meister nach frühen Rückschlägen beachtliche Nervenstärke und belohnt sich mit einem Erfolg, der an bessere Zeiten erinnert.

Die Eisbären Berlin schöpfen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder Hoffnung auf eine bessere Tabellenposition. "Ich glaube, das zeigt, dass noch einiges in der Mannschaft steckt", sagte Leonhard Pföderl angesichts der erfolgreichen Aufholjagd beim 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Adler Mannheim am Sonntagnachmittag. Der Nationalspieler ist überzeugt, dass die Eisbären Berlin besser sind, als es ihr 13. Tabellenplatz in der DEL aussagt.

Zuversichtlich stimmte den 29 Jahre alten Angreifer, wie besonnen das Team trotz der vielen Misserfolge in den vorangegangenen Spielen auf den 1:3-Rückstand nach zwanzig Minuten reagiert hatte. "Wir waren ab dem zweiten Drittel defensiv besser, sind geduldig geblieben und haben auf unsere Chancen gewartet", sagte Pföderl. Diese Beharrlichkeit zahlte sich im Schlussabschnitt aus, als die Mannschaft mit zwei Treffern noch die Verlängerung erzwang. "Es waren keine schönen Tore, aber wir haben sie gut hineingearbeitet. Das ist genau das, was wir gebraucht haben", betonte der Flügelstürmer.

Nachdem die Overtime torlos geblieben war, hatte im Penaltyschießen ein Profi, der zuletzt meist als überzähliger Importspieler auf der Tribüne sitzen musste, wesentlichen Anteil am Sieg: Der 20 Jahre alte Goalie Juho Markkanen, der diesmal den Vorzug vor Tobias Ancicka erhalten hatte, vereitelte alle drei Versuche der Mannheimer, ehe Marcel Noebels den Siegtreffer für die Eisbären erzielte. So konnte sich der junge Finne nach seinem fünften Ligaspiel über ein Sonderlob von Trainer Serge Aubin freuen: "Juho hat im Tor einen guten Job gemacht und im Shootout die entscheidenden Paraden gezeigt", sagte der Kanadier.

