Vizeweltmeister Frederik Tiffels will nach seinem Vereinswechsel mit den Eisbären Berlin deutscher Meister werden. "Wir sehen ganz gut aus auf dem Papier, und so eine Saison wie im letzten Jahr will hier bestimmt keiner mehr erleben", sagte der 28-Jährige der Zeitung "Der Tagesspiegel". Tiffels hatte am Sonntag mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sensationell die WM-Silbermedaille gewonnen. In der abgelaufenen Saison war er mit dem EHC Red Bull München deutscher Meister geworden. Die Eisbären hatten als Titelverteidiger nach einer missratenen Spielzeit die Playoffs verpasst.