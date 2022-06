Ein Mann, der nach richterlicher Anordnung in einer psychotherapeutischen Klinik in Bad Liebenwerda (Kreis Elbe-Elster) untergebracht ist, war bei einem Freigang länger unterwegs als er sollte. Der 39-Jährige sei am Freitag nicht wie vereinbart bis 22.00 Uhr zurückgekehrt, sondern erst am Samstagmorgen um 5.20 Uhr, wie die Polizei berichtete. Dafür hatte der Mann eine Erklärung: Er gab laut Polizei an, dass er den Zug verpasst habe.