Berlin Thunder hat in der European League of Football (ELF) den vierten Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Headcoach Johnny Schmuck gewann vor 3364 Zuschauern und Zuschauerinnen im Jahnsportpark 39:29 (25:15) gegen die Cologne Centurions. Die Hauptstädter haben damit Platz 2 in der Northern Conference gefestigt und sind weiter im Playoff-Rennen.