In Berlin sollten nach Auffassung von CDU-Fraktionschef Kai Wegner ein Teil der Ampeln in der Nacht abgeschaltet werden, um so mehr Energie zu sparen. "Beim Stromsparen denke ich auch an Ampeln: Müssen die nachts wirklich an jeder Kreuzung leuchten oder reichen an weniger befahrenen Straßen auch die Vorfahrtsregelungen?", sagte der Oppositionsführer im Berliner Abgeordnetenhaus dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Jede zweite Ampel in Berlin kann man nachts sicher abschalten - das machen andere Städte schon lange." Die Verkehrsverwaltung sollte dies schnell umsetzen.