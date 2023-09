Der Brandenburger Linke-Bundestagsabgeordnete Christian Görke fordert vom Bund klare Entscheidungen zur Zukunft der Gesellschafter der Raffinerie PCK in Schwedt. Görke kritisierte am Freitag, dass der Bund die treuhänderische Verwaltung der Mehrheitseigner von PCK - die beide Tochterfirmen des russischen Staatskonzerns Rosneft sind - um ein halbes Jahr verlängert hat. Die Raffinerie in der Uckermark versorgt große Teile des Nordostens Deutschlands mit Treibstoff.