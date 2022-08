In Oranienburg fließt in der Stadtverwaltung und städtischen Immobilien vorerst kein warmes Wasser mehr - und an Schloss und Orangerie wird die Außenbeleuchtung ausgeschaltet. Diese und eine Reihe weiterer Maßnahmen hat Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) am Montag in Kraft gesetzt, damit der Energieverbrauch in der Verwaltung sinkt. Anlass ist die angespannte Lage auf dem deutschen Energiemarkt.