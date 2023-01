Der Ostbeauftragte Carsten Schneider sieht den ab 1. Januar geltenden Importstopp für russisches Pipeline-Öl als Chance für Ostdeutschland. Für den Wandel der betroffenen Standorte gebe es zusätzliche öffentliche Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir lösen damit Ostdeutschland aus der Abhängigkeit Russlands und vollziehen ein weiteres Stück Deutsche Einheit."

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine gilt bereits seit dem 5. Dezember ein EU-Embargo gegen russisches Öl, das per Tanker kommt. Mit dem Jahreswechsel trat nun zusätzlich ein deutscher Importstopp für Öl aus der Druschba-Pipeline in Kraft. Betroffen sind die großen Raffinerien in Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt. Sie müssen sich auf andere Bezugsquellen umstellen.

"Die Bundesregierung unternimmt alle Anstrengungen, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern", betonte Schneider. "Dazu gehört auch, für die Auslastung der Raffinerie in Schwedt zu sorgen." Inzwischen sei die Versorgungssicherheit mit Ersatzrohöl gesichert. Zudem habe der Bund ein Sonderprogramm für die ostdeutschen Raffineriestandorte und den Energiehafen Rostock auf den Weg gebracht. Diese würden damit weiterentwickelt.

"Gerade weil die Raffinerie PCK in Ostdeutschland liegt, gibt es eine besondere Verantwortung und auch ein Interesse des Bundes", versicherte Schneider.