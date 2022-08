Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz fordert von der Bundesnetzagentur mehr Klarheit darüber, was auf Unternehmen im Falle einer Gasmangellage zukommt. "Das ist keine einfache Aufgabe. Aber ich glaube, da muss die Bundesnetzagentur transparenter werden", sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Für Unternehmen ist es wichtig, dass sie eine gewisse Planbarkeit haben. Schließlich wollen sich Unternehmen möglichst gut auf alle möglichen Szenarien vorbereiten."

Bei der Wirtschaftsverwaltung fragen nach den Worten von Schwarz viele Firmen an, wo sie im Falle einer Gasmangellage in der Versorgungskette stehen. "Da würden wir gerne den Unternehmen mehr sagen können als das, was die Bundesnetzagentur bis jetzt veröffentlicht hat." Der seit Mai bekannte Kriterienkatalog der Netzagentur sei "sehr allgemein gehalten", so Schwarz. "Jetzt kommen wir in den Herbst." Die Unternehmen brauchten Vorlauf, damit sie sich darauf so gut wie möglich einstellen können. "Es geht hier auch um Arbeitsplätze."

