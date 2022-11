Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) geht davon aus, dass die Hauptstadt ihre Energiesparpläne erfüllen wird. "Für mein Haus kann ich sagen, dass wir im August und September im Vergleich zum Vorjahr bisher 19 Prozent Strom eingespart haben", sagte Schwarz dem "Tagesspiegel". "Ich vermute, wir werden unser landesweites Ziel, mehr als 10 Prozent Energie einzusparen, übererfüllen." An die kühleren Temperaturen auch in seiner Verwaltung im Olex-Haus in Schöneberg habe er sich gewöhnt. "Ich habe jetzt immer ein Unterhemd an und das reicht zurzeit noch aus."