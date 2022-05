Der Parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner hat einen entschlossenen Einsatz der Bundesregierung für die Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt bekräftigt. Man verstehe die Sorgen der Menschen angesichts eines möglichen Öl-Embargos und arbeite an Lösungen, betonte der uckermärkische Grünen-Abgeordnete laut RBB24 bei einem Stammtisch von Antenne Brandenburg in Schwedt am Montagabend. Der Austausch fand zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Vertretern aus Politik und Wirtschaft statt.

Der Parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner hat einen entschlossenen Einsatz der Bundesregierung für die Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt bekräftigt. Man verstehe die Sorgen der Menschen angesichts eines möglichen Öl-Embargos und arbeite an Lösungen, betonte der uckermärkische Grünen-Abgeordnete laut RBB24 bei einem Stammtisch von Antenne Brandenburg in Schwedt am Montagabend. Der Austausch fand zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Vertretern aus Politik und Wirtschaft statt.

Wie zuvor auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach Kellner davon, durch alternative Öl-Lieferungen die PCK-Kapazität auch bei einem möglichen Embargo zum Großteil sicherstellen zu können. «Wir brauchen Schwedt für die Versorgungssicherheit Ostdeutschlands und für Teile von Polen», wurde er von RBB24 zitiert.

Hintergrund ist die Debatte über ein EU-Ölembargo gegen Russland, die insbesondere die PCK-Raffinerie als prägenden Arbeitgeber und somit viele Menschen in der Uckermark umtreibt. Die Raffinerie gehört mehrheitlich der deutschen Tochter des russischen Rosneft-Konzerns und verarbeitet russisches Öl aus der Druschba-Pipeline.

Wichtig sei es, den Standort zukunftsfähig aufzustellen, betonte Kellner. In Schwedt gebe es qualifizierte Fachleute, Platz und genügend grüne Energie. Das Thema grüner Wasserstoff etwa sei für die PCK-Raffinerie schon länger im Gespräch. Dies ziehe mögliche Investoren an. «Wenn Deutschland sich nicht an dem Embargo beteiligt, dann wird auch Schwedt darunter leiden», sagte Kellner.