Die Stromerzeugung mit Hilfe der Sonne in Brandenburg wird weiter ausgebaut. Zwei Solarparks des Energiekonzerns EnBW bei Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) werden an diesem Freitag nun auch offiziell in Betrieb genommen. Die Anlagen in Gottesgabe und Alttrebbin bringen es jeweils auf eine Leistung von rund 150 Megawatt. Damit lasse sich rechnerisch Strom für rund 90.000 Haushalte produzieren.