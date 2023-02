Das Land Berlin will mit einem neuen Programm kleine und mittlere Unternehmen angesichts deutlich gestiegener Energiekosten mit Zuschüssen unterstützen. Das teilte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Dienstag mit. Das neue Programm sei der Schlussstein des Berliner Entlastungspakets, sagte die SPD-Politikerin. Es gehe darum, insbesondere solchen Unternehmen zu helfen, die durch die hohen Energiekosten überdurchschnittlich belastet würden wie Bäckereien und Textilreinigungsbetriebe. Der Senat hat das Programm am Dienstag beschlossen. "Das geht jetzt in die Umsetzung", sagte Giffey. Anträge können ab dem 15. März gestellt werden.