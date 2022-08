In Brandenburg werden voraussichtlich rund 35.000 Menschen von einem einmaligen Heizkostenzuschuss des Bundes zur Entlastung der hohen Energiepreise profitieren. Die Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld sollten voraussichtlich ab Ende September mindestens 270 Euro erhalten, die Bezieher von Bafög sowie Teilnehmer von Aufstiegsfortbildungen mindestens 230 Euro, kündigte die Staatskanzlei am Mittwoch in Potsdam an. Das rot-schwarz-grüne Kabinett beschloss am Dienstag eine entsprechende Verordnung. Der Zuschuss ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung.