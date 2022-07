Die Energiekrise zwingt Eigentümer, Mieter und Vermieter, Gas und Strom zu sparen. Der Bedarf nach Beratung ist groß. Der Berliner Senat hat Pläne, wie er das Angebot ausbauen will.

Berlins Umwelt- und Verbraucherschutzsenatorin Bettina Jarasch sieht angesichts der Energiekrise auch Vermieter in der Pflicht. "Alle müssen jetzt Energie sparen. Aber in einer Mieterstadt wie Berlin haben es die Haushalte gar nicht allein in der Hand, in ihren Wohnungen Energie zu sparen", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Daher müssten Hauseigentümer oder Wohnungsgesellschaften nun Möglichkeiten ausloten, wie sie schnell zu Einsparungen bei Strom, Gas und Wärme beitragen können.