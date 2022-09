Die oppositionelle Linke-Fraktion im Landtag fordert von der Brandenburger Landesregierung angesichts der hohen Inflation und Energiepreise eine Entlastung der Bürger und Betriebe. Dafür könnten die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie noch möglichen Kredite in Höhe von rund einer Milliarde Euro eingesetzt werden, sagte der Linke-Landtagsabgeordnete Ronny Kretschmer am Dienstag. Mit einem Antrag für die Plenarsitzung im Oktober will die Linke-Fraktion erreichen, dass der Zweck dieses Corona-Fonds um Hilfen des Landes wegen der hohen Preise erweitert wird.