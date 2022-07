Eine Informationskampagne des Senats zur Energiekrise und ihren Folgen gezielt für Migranten fordert der integrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Orkan Özdemir. "Ich bin in den vergangenen Wochen auf das Thema massiv angesprochen worden, aber nicht von der Community", sagte der Abgeordnete. "Das kommt bei denen nicht an, ist mein Eindruck." Allerdings liege das nicht an Desinteresse aufseiten der Menschen mit Migrationshintergrund, betonte Özdemir. "Ich möchte nicht, dass daraus wird: Die interessieren sich nicht." Es sei vielmehr eine Frage der Kanäle und der, wie so etwas divers kommuniziert werde. "Das ist ganz wichtig".