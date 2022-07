Wegen der Energiekrise werden auch in Berlin mehrere öffentliche Gebäude und Wahrzeichen vorerst nicht mehr angestrahlt. In der Nacht zum Samstag blieb es erstmals auch am Abgeordnetenhaus in Mitte dunkel. Bei anderen Objekten - etwa dem Berliner Dom oder dem Lustgarten - ist diese bereits seit vergangenem Mittwoch so. Weitere Gebäude sollen folgen.

So hatte die Senatsumweltverwaltung mitgeteilt, dass in ihrer Zuständigkeit 200 Bauwerke liegen, die nachts nicht mehr beleuchtet werden. Dazu gehören auch die Siegessäule, das Rote Rathaus und das Schloss Charlottenburg. Die Beleuchtung soll nach und nach in den kommenden drei bis vier Wochen abgeschaltet werden. Es seien circa 1400 Strahler in Betrieb, hieß es. Die Stromkosten beliefen sich auf etwa 40.000 Euro pro Jahr.

Mitteilung