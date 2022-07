Angesichts drohender Gasknappheit muss aus Sicht des Hauptgeschäftsführers der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) mehr gespart werden. Ein Vorschlag ist, Schwimmbäder zu schließen. Die Kritik lässt nicht lange auf sich warten.

Schwimmbäder schließen, um Gas zu sparen - diese Idee hat der Hauptgeschäftsführer der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), Jan Eder, ins Gespräch gebracht. "Wir müssten eigentlich die Schwimmbäder schließen und den Leuten sagen: Ihr müsst jetzt in den See springen, um Gas zu sparen", sagte Eder am Montag dem RBB-Inforadio. An anschließend hagelte es Kritik an dem Wirtschaftsfunktionär - von AfD, FDP, SPD, Linke und CDU, aber auch dem Landesportbund (LSB).