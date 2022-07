Rund die Hälfte der etwa 14.000 Bäckerei-Beschäftigten in Berlin und Brandenburg können sich über höhere Löhne und Gehälter freuen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sowie der Bäcker- und Konditoren Landesverband haben sich auf Entgeltsteigerungen von mindestens 18 Prozent, in Einzelfällen sogar bis zu 44 Prozent geeinigt, wie beide Seiten am Mittwochabend mitteilten. Damit bekomme die unterste Tarifgruppe - ungelernte Arbeitskräfte - künftig mindestens 12,50 Euro die Stunde und liege über dem künftigen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro.