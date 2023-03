Alba Berlin befindet sich nach der dritten Heimniederlage in nur sechs Tagen in einer gefährlichen Abwärtsspirale. "Natürlich ist das eine harte Situation. Und natürlich hängt vieles mit einem Gefühl zusammen. Momentan ist es einfach schwierig, komplett positiv in einem Spiel zu bleiben", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann nach dem klaren 74:96 am Donnerstagabend in der Euroleague gegen Virtus Bologna.

Alba Berlin befindet sich nach der dritten Heimniederlage in nur sechs Tagen in einer gefährlichen Abwärtsspirale. "Natürlich ist das eine harte Situation. Und natürlich hängt vieles mit einem Gefühl zusammen. Momentan ist es einfach schwierig, komplett positiv in einem Spiel zu bleiben", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann nach dem klaren 74:96 am Donnerstagabend in der Euroleague gegen Virtus Bologna.

Bei den Niederlagen gegen die Bayern und gegen Zaligiris Kaunas konnte Alba zumindest noch defensiv überzeugen. Gegen Bologna "war das weniger der Fall", fand Kapitän Luke Sikma. Wieder gelang nur wenig im Berliner Spiel. "Das Selbstvertrauen ist im Keller", sagte Manager Marco Baldi. Und das nutzten die routinierten Italiener eiskalt aus. "Die spüren, wenn jemand schwächelt und das baut die auf. Wir spüren auch, dass wir schwächeln und es baut uns ab", so der Alba-Manager.

Viel Arbeit wartet deshalb auf die Verantwortlichen in nächster Zeit - vor allem im mentalen Bereich. "Wir müssen jetzt aufpassen, dass sich das nicht verstetigt", warnte Baldi und mahnte zugleich Geduld an. "Selbstvertrauen kommt nicht durch Hand auflegen oder alle mal zusammen in die Kneipe gehen." Auch Sikma sieht aktuell viele Baustellen. "Es gibt noch jede Menge zu tun. Aber der Spielplan ist dafür nicht vorteilhaft", sagte er.

Denn schon am Samstag geht es daheim in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Niners Chemnitz (18.00 Uhr/MagentaSport) weiter. "Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns", sagte Baldi. Denn punktgleich mit Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn steht Alba im Gegensatz zur Euroleague auf nationaler Ebene noch sehr gut da.

Bisher gelang es in dieser Saison, den Euro-Frust nicht in die BBL überschwappen zu lassen. Die Partie ist deshalb ein wichtiger Stresstest. "Für uns geht gerade nicht darum, wie gut Chemnitz drauf ist, sondern für uns geht es darum, dass wir unsere Werte versuchen zu etablieren", sagte Baldi. "Wir müssen uns wieder an Erfolgserlebnisse rantasten."

Alba Kader Alba Twitter Alba Spielplan Euroleague