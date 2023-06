Der Historiker Kai-Michael Sprenger ist zum Gründungsdirektor der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte berufen worden. Der 56-Jährige bringe mit seinem bisherigen Werdegang hervorragende Voraussetzungen für den Aufbau der Stiftung mit, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Sprenger, seit 2016 Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Kulturministerium, studierte Geschichte, Latein, Germanistik und Pädagogik in Mainz, Glasgow und Pavia. Er promovierte über mittelalterliche Geschichte.

Der Historiker Kai-Michael Sprenger ist zum Gründungsdirektor der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte berufen worden. Der 56-Jährige bringe mit seinem bisherigen Werdegang hervorragende Voraussetzungen für den Aufbau der Stiftung mit, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Sprenger, seit 2016 Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Kulturministerium, studierte Geschichte, Latein, Germanistik und Pädagogik in Mainz, Glasgow und Pavia. Er promovierte über mittelalterliche Geschichte.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth bezeichnete die Stiftung als wesentlichen Baustein, um "die wechselvolle Demokratiegeschichte Deutschlands noch stärker als bisher in der Erinnerungskultur unseres Landes sichtbar zu machen". Dies sei umso drängender in Zeiten, "in denen wir uns des Stellenwertes unserer hart errungenen freiheitlich-demokratischen Grundrechte sehr bewusst sein sollten", so die Grünen-Politikerin.

Zweck der vor zwei Jahren gegründeten Stiftung mit Sitz in Frankfurt/Main ist es aus Sicht des Bundes, in der Gesellschaft die Auseinandersetzung mit der deutschen Demokratiegeschichte zu fördern und damit die Bedeutung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung für ein gerechtes Gemeinwesen breitenwirksam zu vermitteln. Durch Aktivitäten und Fördermaßnahmen sollen Orte, die mit dieser Demokratiegeschichte verknüpft sind und symbolhaft für die demokratische Tradition in Deutschland stehen, stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden.

Mitteilung