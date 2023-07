In Berlin-Mitte haben Unbekannte mehrere Scheiben einer Geschäftsstelle der Deutschen Bahn eingeworfen. Außerdem brannten vor dem Gebäude zwei Autos, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Nach eigenen Angaben wurde die Polizei in der Nacht auf Donnerstag in die Caroline-Michaelis-Straße nahe dem Hauptbahnhof gerufen. Die Unbekannten sprühten zudem den Schriftzug "Stop Tren Maya" an die Scheibe eines Gebäudes. Damit beziehen sich die Unbekannten auf eine neue Bahnstrecke, die durch Mexiko geplant ist und an der die Deutsche Bahn beteiligt ist.