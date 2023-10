Die Polizei hat bei Durchsuchungen wegen des organisierten Handels mit Drogen in Berlin zwei Männer festgenommen. Der 38-Jährige und der 39-Jährige sollen den illegalen Handel mit Kokain und Marihuana "arbeitsteilig und höchst professionell" organisiert haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Die Männer sollten demnach am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Auch zwei weitere Verdächtige seien festgenommen worden.

Laut Staatsanwaltschaft wurde gegen die 38- und 39-jährigen Hauptverdächtigen seit Mai ermittelt. Am Montag erfolgte die Durchsuchung von zehn Wohnungen und zwei Fahrzeugen in Schönefeld, Schöneberg, Wilmersdorf, Gesundbrunnen, Charlottenburg, Moabit, Friedrichshain und Steglitz. Die Ermittler fanden unter anderem Betäubungsmittel im Kilobereich, Bargeld in fünfstelliger Höhe und eine Schusswaffe mit Munition. Auch wurden Mobiltelefone und Datenträger beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden.

