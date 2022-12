Einbrecher haben über Weihnachten Geld aus einer Bankfiliale in Berlin-Reinickendorf gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich mehrere Unbekannte in der Nacht zum Montag gewaltsam Zutritt zu der Filiale in der Residenzstraße verschafft und das Geld aus einem Geldautomaten entwendet haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mitarbeiter einer Technikfirma entdeckten am Montagmorgen bei einer Überprüfung durchtrennte Daten- und Fernmeldekabel und verständigten die Polizei. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.

Die Kriminalpolizei ermittelt, ob die beschädigten Kabel möglicherweise die Auslösung eines Alarms verhinderten. Auch ein Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Kissinger Straße im Ortsteil Schmargendorf am Dienstagmorgen werde geprüft, hieß es. Die Ermittlungen zu dem Einbruch dauerten zunächst noch an. Nach Angaben einer Sprecherin machten auch hier die Täter Beute.

Pressemeldung