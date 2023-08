Auf der Flucht vor der Polizei hat ein sogenanntes Kokstaxi in Berlin parkende Autos gerammt. Der Fahrer floh am Mittwochabend in Treptow, wurde aber durch seine vergessenen Ausweispapiere identifiziert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zivilpolizisten hatten den Mann und sein auffälliges Verhalten gegen 22.30 Uhr in Friedrichshain bemerkt und waren seinem Auto gefolgt. Als sie ihn dann in Treptow kontrollieren wollten, gab er Gas und raste mit mehr als 100 Stundenkilometern davon bis er die Kontrolle über den Wagen verlor. Im Unfallwagen fand die Polizei zwei kleine mit Kokain gefüllte Behälter sowie Geld.