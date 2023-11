Erneut haben Unbekannte in Potsdam vermutlich aus Protest gegen hohen Spritverbrauch bei 70 Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Die Taten geschahen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Babelsberg, wie die Polizei mitteilte. Bereits in der Vergangenheit hatte es mehrere solcher Fälle in Potsdam gegeben.