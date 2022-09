Ein 64 Jahre alter Obdachloser ist in Berlin während eines Polizeieinsatzes für eine Unterbringung kollabiert und muss nun intensivmedizinisch betreut werden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag ereignete sich der Zwischenfall bereits am 14. September. Am Donnerstagabend gab es von Seiten der Polizei auf Nachfrage zunächst keine Informationen, warum der Vorfall mit mehr als einwöchiger Verzögerung bekannt gegeben wurde.