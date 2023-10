Ein Mann hat bei einer Auseinandersetzung am Treptower Park mehrere Stichverletzungen erlitten. Der 19-Jährige wurde in der Nacht zu Dienstag von zwei unbekannten Männern angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach entwickelte sich in der Folge ein Streitgespräch, in dessen Verlauf einer der Männer mit einem Gegenstand wiederholt in Richtung des Oberkörpers des 19-Jährigen gestochen haben soll. Anschließend flüchteten die Männer.