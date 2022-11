Nach der Messerattacke auf einen Lastwagenfahrer an einem Unfallort in Berlin-Wilmersdorf sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Es hätten sich Zeugen zu dem Vorfall am vergangenen Montag gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte die Sprecherin. Der unbekannte Mann hatte den Lkw-Fahrer unvermittelt angegriffen und ihm eine Stichverletzung zugefügt. Der 64-Jährige kam laut Polizei ins Krankenhaus.