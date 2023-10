Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto

Tote in Berliner Wohnung sind Mutter und Sohn

Nach dem Fund zweier Leichen im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick am Sonntag steht nun die Identität der Toten fest. Es handelt sich um eine 69-jährige Frau und ihren 41 Jahre alten Sohn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide Körper wiesen Schussverletzungen auf. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge von Totschlag mit anschließender Selbsttötung aus. Es werde vermutet, dass der Sohn zunächst die Mutter und dann sich selbst getötet habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Leichen sollten noch am Montag obduziert werden.

Besorgte Bekannte der Familie hätten die Einsatzkräfte am Sonntagmittag alarmiert, hieß es weiter. Bei der Durchsuchung der Wohnung im Stadtteil Plänterwald fanden die Beamten die beiden Menschen tot auf.

Erst Mitte Oktober hatte es in Berlin-Köpenick ein Verbrechen gegeben, bei dem ein elfjähriges Mädchen getötet wurde und die Mutter des Kindes dann einen Suizidversuch unternahm. Die 42-Jährige überlebte schwer verletzt. Die Großmutter (69) des Mädchens tötete sich selbst. Auch der 70 Jahre alter Großvater unternahm laut Staatsanwaltschaft einen Suizidversuch. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Die Mutter und der Großvater sitzen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags und Totschlags durch Unterlassen.

