Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochabend einen Supermarkt in Berlin-Kreuzberg überfallen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es in dem Markt in der Ritterstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Wachmann, der dabei verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter, die vermutlich zu zweit waren.

Der Wachmann wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Eine Angestellte des Marktes begab sich ebenfalls in medizinische Behandlung. Ob die Täter in dem Geschäft etwas erbeuteten, war am Abend laut Polizei noch nicht klar. Offen blieb auch, welche Waffen sie gegebenenfalls dabeihatten.