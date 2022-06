Die italienische Polizei hat nach Ermittlungen im Umfeld des Attentäters des Berliner Weihnachtsmarkts drei mutmaßliche Dokumentenfälscher im Raum Neapel verhaftet. Die Strafverfolgung wirft den Verdächtigen vor, italienische Pässe gefälscht und Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet zu haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Neapel mit. Ein vierter mutmaßlicher Täter wurde demnach per europäischem Haftbefehl im niederländischen Rotterdam festgesetzt.