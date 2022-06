Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag hat beim Ölembargo gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine eine mögliche Ausnahme für die Ölraffinerie PCK in Schwedt gefordert. Eine hundertprozentige Versorgung der Raffinerie mit Erdöl aus anderen Quellen sei nicht möglich, betonte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag im Landtag. Wenn es daher keine Versorgungssicherheit für Ostdeutschland ohne russisches Öl gebe, müsse es eine Ausnahme von dem geplanten Embargo für die PCK in Schwedt geben, forderte der Fraktionschef.