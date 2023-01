Mit Roboter-Steuerung und Upcycling-Kreativkursen sollen 2023 mehr Kinder und Jugendliche in das MV-Landeszentrum für erneuerbare Energien nach Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) gelockt werden. Die Kurse werden zusammen mit dem Bundesforschungsministerium und dem Bildungswerk der Wirtschaft MV angeboten, wie das Landes-Ökozentrum am Donnerstag mitteilte. So sollen Schüler ab zehn Jahren Roboter kennenlernen und in Teams per Programmierung zum Leben erwecken. Das Bundesforschungsministerium habe dazu das Projekt "MINT4MSE" aufgelegt.