Spreewälder Gemüsebauern blicken trotz einiger Wetterkapriolen in den vergangenen Wochen optimistisch auf den Ertrag der diesjährigen Gurkenernte. Das Gemüse sei trotz heftiger Windböen gut gewachsen, hieß es am Mittwoch zum Ernteauftakt in Kasel-Golzig (Landkreis Dahme-Spreewald).