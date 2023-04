Brandenburgs Spargelbauern hoffen auf eine etwas bessere Ernte als im vergangenen Jahr. "Die Vorzeichen sehen gut aus. Der Winter war für den Spargel recht gut. Nun hoffen wir, dass die Witterung in den nächsten Wochen mitspielt", sagte der Präsident des Landesbauernverbands, Henrik Wendorff, am Dienstag zum offiziellen Start der Saison in Brandenburg dem RBB-Inforadio. Wendorff geht von Preisen zwischen 9 bis 15 Euro pro Kilo aus. Im vergangenen Jahr wurden 18.700 Tonnen Spargel geerntet. Damit lag Brandenburg bundesweit nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auf Platz drei.