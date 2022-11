Alba Berlin hat seine Niederlagenserie in der Basketball-Euroleague fortgesetzt. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner beim Tabellenzweiten Olympiakos Piräus trotz einer guten Vorstellung mit 76:86 (59:61). Nach der siebten Euroleague-Niederlage in Serie steckt Alba im Tabellenkeller fest. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo und Jaleen Smith mit je zwölf Punkten.