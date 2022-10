Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague nach drei Siegen zum Start seine erste Niederlage kassiert. Am Freitagabend verloren die ersatzgeschwächten Berliner trotz großen Kampfes bei Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul knapp mit 74:78 (37:41). Für den Basketball-Bundesligisten war es das vierte Spiel in nur acht Tagen. Beste Berliner Werfer waren die beiden Israelis Tamir Blatt und Yovel Zoosman mit je 15 Punkten.