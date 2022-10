Urs Fischer kann womöglich doch noch rechtzeitig nach Schweden reisen, um Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin zu coachen. Nachdem der 56-Jährige am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden war, seien mehrere jüngste Tests negativ ausgefallen. "Es geht ihm gut", sagte Unions Kommunikationschef Christian Arbeit am Mittwoch bei der Pressekonferenz zur Partie am 3. Spieltag in der Fußball-Europa-League gegen Malmö FF an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). Sie würden hoffen, dass Fischer dann wieder bei ihnen sei.