Union Berlins Trainer Urs Fischer setzt im entscheidenden Europa-League-Spiel der Köpenicker wieder auf Kapitän Christopher Trimmel. Der Österreicher, der im Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach zunächst auf der Bank gesessen hatte, rückt in der Partie beim belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise (21.00 Uhr/RTL+) wieder in die Startelf. Außenverteidiger Timoteusz Puchacz rutscht aus der Mannschaft. Zudem ersetzt der Schweizer Stürmer Jordan Siebatcheu Sven Michel. Genki Haraguchi steht statt Andras Schäfer in der ersten Elf.