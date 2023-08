Mit "Roter Himmel" und "Das Lehrerzimmer" gehen zwei gefeierte Produktionen ins Rennen um die European Film Awards in diesem Jahr. Die Filme von Christian Petzold und Ilker Çatak gehören nach Angaben vom Mittwoch zu den ersten 19 ausgewählten Produktionen für die am 9. Dezember in Berlin vorgesehene Preisverleihung von European Film Academy und European Film Academy Productions.