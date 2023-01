Neuköllns ehemaliger Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) unterstützt die CDU-Abgeordnete Stefanie Bung bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus. Buschkowksy galt als politischer Ziehvater der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Sie war 2015 seine Amtsnachfolgerin im Bezirk Neukölln. Am Freitagabend nahm der SPD-Politiker in Schmargendorf an einer Bürgersprechstunde von Bung teil.