Jürgen Klinsmann sieht seinen Ex-Club Hertha BSC auch nach dem Verbleib in der Fußball-Bundesliga noch vor Problemen. «Für die Hertha wäre der Abstieg eine Katastrophe gewesen, bei all dem finanziellen Aufwand, der betrieben wird. Dass er vermieden wurde, ist gut, aber das darf nicht über alles andere hinwegtäuschen», sagte der ehemalige Trainer und Aufsichtsrat der Berliner in einem Interview der «Rheinischen Post» (Mittwoch).