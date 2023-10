Unbekannte haben in Kremmen (Landkreis Oberhavel) mehrere Hakenkreuze auf eine Holzbank eingebrannt. Die Polizei machte die verbotenen Symbole am späten Freitagnachmittag unkenntlich, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Neben den Hakenkreuzen brannten die Täter auch die Zahl 88 ein. Die 88 wird in rechtsextremen Kreisen häufig äquivalent zur Abkürzung HH genommen, wobei HH für die Losung "Heil Hitler" stehen soll. Auch die 88 wurde entfernt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.