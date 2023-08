Eine Mutter aus Bosnien mit vier Kindern hat wenige Tage nach ihrem Umzug nach Lieberose aus Angst vor rassistischen Angriffen den Spreewald-Ort wieder verlassen. Angesichts der Vorwürfe ermittelt die Polizei und will klären, was passiert ist. Die Mutter berichtete am Freitagabend in der RBB-Abendschau von aggressiven Bedrohungen schon kurz nach ihrem Umzug in den Ort: Ein Mann soll demnach gegen die Fensterscheibe der Wohnung geschlagen haben, Naziparolen gegrölt und den Hitlergruß gezeigt haben. Sie sei aufgefordert worden, ihre "Sachen zu packen".